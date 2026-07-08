THAT MEANS BEHIND THE SCENES THERE IS A PLAN TO TURF IT OUT: Newsom-Backed Deal Transfers Iconic California Beach to Indigenous-Led Nonprofi.
And for Noisome to pocket a tidy kick back.
THAT MEANS BEHIND THE SCENES THERE IS A PLAN TO TURF IT OUT: Newsom-Backed Deal Transfers Iconic California Beach to Indigenous-Led Nonprofi.
And for Noisome to pocket a tidy kick back.
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