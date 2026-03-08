I NEVER THOUGHT OF NICK SEARCY AS FLUENT IN THE LANGUAGE OF DIPLOMACY, BUT HE HAS THIS ONE RIGHT:
They were meant to be insulting, you pissant. https://t.co/odBkrLAuPy
— Nick Searcy, Actor/Director/Producer/Author (@yesnicksearcy) March 8, 2026
I NEVER THOUGHT OF NICK SEARCY AS FLUENT IN THE LANGUAGE OF DIPLOMACY, BUT HE HAS THIS ONE RIGHT:
They were meant to be insulting, you pissant. https://t.co/odBkrLAuPy
— Nick Searcy, Actor/Director/Producer/Author (@yesnicksearcy) March 8, 2026
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.