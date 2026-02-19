GOD FORBID:
AOC claims Republicans are “radicalizing young men by pushing them toward masculinity.”
This is really the Democrat’s top candidate. Yikes.
pic.twitter.com/AbP3enxoyU
— Jack (@jackunheard) February 19, 2026
GOD FORBID:
AOC claims Republicans are “radicalizing young men by pushing them toward masculinity.”
This is really the Democrat’s top candidate. Yikes.
pic.twitter.com/AbP3enxoyU
— Jack (@jackunheard) February 19, 2026
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.