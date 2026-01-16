OKAY, I’M FAIRLY SURE REDUCING THE WORLD SUPPLY OF CHOCOLATE IS LISTED SOMEWHERE AS A CRIME AGAINST HUMANITY OR AT LEAST WOMANHOOD: FDA Announces Nationwide Recall Of Chocolate Bars Made In North Carolina. Keep an eye out for Mint Leaf chocolate bars from Raleigh-based Spring & Mulberry.
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.