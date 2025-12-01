THE THING IS, LEFTISTS LIKE ECONOMIC STAGNATION BECAUSE IT ENHANCES GOVERNMENT CONTROL OVER THE GOODIES:
Atlas shrugged in Canada. https://t.co/cdMRHxhBml
— Peter St Onge, Ph.D. (@profstonge) November 27, 2025
THE THING IS, LEFTISTS LIKE ECONOMIC STAGNATION BECAUSE IT ENHANCES GOVERNMENT CONTROL OVER THE GOODIES:
Atlas shrugged in Canada. https://t.co/cdMRHxhBml
— Peter St Onge, Ph.D. (@profstonge) November 27, 2025
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.