LOOKING FOR MEANING IN ALL THE WRONG PLACES: Talk about a short memory.
Speaking of which, Tilting at Windmills is having a: 5 Year Anniversary Sale.
LOOKING FOR MEANING IN ALL THE WRONG PLACES: Talk about a short memory.
Speaking of which, Tilting at Windmills is having a: 5 Year Anniversary Sale.
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.