MAY THE DEMOCRATS ENJOY MORE SUCH MASTERMINDS IN THE FUTURE: Harvard Hails Two-Time Loser Stacey Abrams as ‘Political Mastermind:’ Abrams said her failed 2018 campaign against Brian Kemp was ‘rigged’ and ‘stolen’ I’m so old I can remember when calling elections “rigged” and “stolen” was a crime against democracy.
