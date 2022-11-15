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November 15, 2022

YEP. OR LET’S HAVE THE TRUTH WITH NO BARK ON IT: CHEAT OR BE CHEATED ON:  Republican Leaders Have A Choice: Roll Back Early Voting And Mail-In Ballots Or Learn To Take Advantage Of Them.

I’m a fool, I’d prefer clean elections.

Posted by Sarah Hoyt at 5:00 am
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