November 15, 2022
YEP. OR LET’S HAVE THE TRUTH WITH NO BARK ON IT: CHEAT OR BE CHEATED ON: Republican Leaders Have A Choice: Roll Back Early Voting And Mail-In Ballots Or Learn To Take Advantage Of Them.
I’m a fool, I’d prefer clean elections.
YEP. OR LET’S HAVE THE TRUTH WITH NO BARK ON IT: CHEAT OR BE CHEATED ON: Republican Leaders Have A Choice: Roll Back Early Voting And Mail-In Ballots Or Learn To Take Advantage Of Them.
I’m a fool, I’d prefer clean elections.
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