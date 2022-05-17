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May 17, 2022

MICHAEL ANTON: THE TOM WOLFE MODEL: WHY THE CAREER OF TOM WOLFE SHOULD SERVE AS A LESSON FOR CONSERVATIVE DONORS AND YOUNG DISSIDENT WRITERS. I’d say if you can be Tom Wolfe, be Tom Wolfe. But not many people can be Tom Wolfe.

Posted by Glenn Reynolds at 6:00 pm
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