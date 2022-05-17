May 17, 2022
MICHAEL ANTON: THE TOM WOLFE MODEL: WHY THE CAREER OF TOM WOLFE SHOULD SERVE AS A LESSON FOR CONSERVATIVE DONORS AND YOUNG DISSIDENT WRITERS. I’d say if you can be Tom Wolfe, be Tom Wolfe. But not many people can be Tom Wolfe.
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