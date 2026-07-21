IT ISN’T LIKE THAT, IT’S EXACTLY THAT:
This is like a pro-terrorism Islamist privileged twat commie douchebag homerun derby. https://t.co/lysCkPwS3b
— Northern Barbarian (@xnoesbueno) July 21, 2026
IT ISN’T LIKE THAT, IT’S EXACTLY THAT:
This is like a pro-terrorism Islamist privileged twat commie douchebag homerun derby. https://t.co/lysCkPwS3b
— Northern Barbarian (@xnoesbueno) July 21, 2026
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