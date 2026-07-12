SWISS SOCCER HOOLIGANS ESCALATE TO NEXT-LEVEL VIOLENCE: “Severe riots in Switzerland after being eliminated.”
Graves disturbios en Suiza tras quedar eliminados pic.twitter.com/7yA3C8yAQ0
— Andy Olivera (@soyandyolivera) July 12, 2026
SWISS SOCCER HOOLIGANS ESCALATE TO NEXT-LEVEL VIOLENCE: “Severe riots in Switzerland after being eliminated.”
Graves disturbios en Suiza tras quedar eliminados pic.twitter.com/7yA3C8yAQ0
— Andy Olivera (@soyandyolivera) July 12, 2026
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