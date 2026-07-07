OOF:
Elizabeth Warren wants to retract her endorsement of Graham Platner but she doesn’t want to look like an Indian giver.
— Jimmy Failla (@jimmyfailla) July 7, 2026
OOF:
Elizabeth Warren wants to retract her endorsement of Graham Platner but she doesn’t want to look like an Indian giver.
— Jimmy Failla (@jimmyfailla) July 7, 2026
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