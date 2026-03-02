FOUR WEDDINGS AND A DRONE STRIKE:
Hey Jon, remember when Obama bombed a wedding? https://t.co/xDFADjK9Kd pic.twitter.com/1RZkIVOn78
— Coddled Affluent Professional (@feelsdesperate) March 2, 2026
FOUR WEDDINGS AND A DRONE STRIKE:
Hey Jon, remember when Obama bombed a wedding? https://t.co/xDFADjK9Kd pic.twitter.com/1RZkIVOn78
— Coddled Affluent Professional (@feelsdesperate) March 2, 2026
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.