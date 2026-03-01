NICE:
Flying over the city of Los Angeles:
"Thank U Trump ❤️ from Iranian People" pic.twitter.com/BOCsTaUNbw
— Matt Finn (@MattFinnFNC) March 1, 2026
