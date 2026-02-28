OBAMA COORDINATE! OBAMA COORDINATE!
American left wingers have no idea what to do now. https://t.co/aJ2sC8TJdR
— Clay Travis (@ClayTravis) February 28, 2026
OBAMA COORDINATE! OBAMA COORDINATE!
American left wingers have no idea what to do now. https://t.co/aJ2sC8TJdR
— Clay Travis (@ClayTravis) February 28, 2026
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.