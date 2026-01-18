“WELL, HERE YOU HAVE IT–THE EXACT MOMENT WHEN THE ARABS DECIDED TO INVENT A ‘PALESTINIAN PEOPLE’ FOR THE PURPOSE OF DESTROYING THE STATE OF ISRAEL:”

Well, here you have it—the exact moment when the Arabs decided to invent a "Palestinian people" for the purpose of destroying the State of Israel– August , 1960 (I think the meeting was actually held in September).

"4. At Arab League meeting at Shtaura last August, decision… pic.twitter.com/tdi09Krm3T

— Shoshana🦁🌞🇸🇨🪬 (@Shoshana51728) January 15, 2026