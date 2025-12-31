WHAT DO YOU GET WHEN YOU COMBINE STATE CORRUPTION WITH NEW DEAL WRONG-HEADEDNESS? YOU GET GAVIN NEWSOM’S CALIFORNIA:
I for one am SHOCKED 😱😐 pic.twitter.com/RMdvBFn88q
— CCP IS ASSHOE (@CCPISASSH0E) December 30, 2025
WHAT DO YOU GET WHEN YOU COMBINE STATE CORRUPTION WITH NEW DEAL WRONG-HEADEDNESS? YOU GET GAVIN NEWSOM’S CALIFORNIA:
I for one am SHOCKED 😱😐 pic.twitter.com/RMdvBFn88q
— CCP IS ASSHOE (@CCPISASSH0E) December 30, 2025
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.