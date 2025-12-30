AMERICA’S NEWSPAPER OF RECORD:
Planet Fitness Offering Convenient New Two-Week Membership For New Year's https://t.co/dPXwd0vUO8 pic.twitter.com/hqXmvF9yJz
— The Babylon Bee (@TheBabylonBee) December 30, 2025
