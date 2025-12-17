I ASSUME THERE ARE STILL PLENTY OF AMERICANS WITH LIVING MEMORIES OF SMUGGLING GUNS INTO IRELAND:
Counterplanhttps://t.co/U32eM3Wi4q
— Morgan Warstler (@morganwarstler) December 17, 2025
I ASSUME THERE ARE STILL PLENTY OF AMERICANS WITH LIVING MEMORIES OF SMUGGLING GUNS INTO IRELAND:
Counterplanhttps://t.co/U32eM3Wi4q
— Morgan Warstler (@morganwarstler) December 17, 2025
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.