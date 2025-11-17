TREAT MENTAL ISSUES, DON’T INDULGE THEM:
Trump shooter: Nonbinary
Minnesota School Shooter: Trans
Nashville Shooter: Trans
Colorado Springs shooter: Nonbinary
Aberdeen shooter: Trans
Denver school shooter: Trans
Iowa school shooter: Trans/genderfluid
Charie Kirk kiIIer: Did it on behalf of trans boyfriend
It’s time to…
