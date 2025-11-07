VDH:
Victor Davis Hanson is a treasure. https://t.co/nOHIulFvk5 pic.twitter.com/zT5uRAdcN8
— James Lindsay, anti-Communist (@ConceptualJames) November 7, 2025
VDH:
Victor Davis Hanson is a treasure. https://t.co/nOHIulFvk5 pic.twitter.com/zT5uRAdcN8
— James Lindsay, anti-Communist (@ConceptualJames) November 7, 2025
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.