November 4, 2025

BLUE WAVE:

● Mikie Sherrill Clinches New Jersey Governor’s Mansion.

Decision Desk HQ Calls Virginia Attorney General’s Race for Jay ‘Two Bullets’ Jones.

Decision Desk HQ Has Already Called the Virginia Governor’s Race for Abigail Spanberger.

NYC Falls to Communism, Elects Mamdani Mayor.

UPDATE (FROM GLENN): A friend comments: “This Just In: Democrat areas elect democrats!” Yeah, but today’s Democrats are basically Communists, so . . .

ANOTHER UPDATE (ALSO FROM GLENN): From my former State Senator Stacy Campfield: “Republicans can’t be surprised that they aren’t winning races in places that they are also leaving in droves.”

Posted at 9:50 pm by Ed Driscoll