BLUE WAVE:
● Mikie Sherrill Clinches New Jersey Governor’s Mansion.
● Decision Desk HQ Calls Virginia Attorney General’s Race for Jay ‘Two Bullets’ Jones.
● Decision Desk HQ Has Already Called the Virginia Governor’s Race for Abigail Spanberger.
● NYC Falls to Communism, Elects Mamdani Mayor.
UPDATE (FROM GLENN): A friend comments: “This Just In: Democrat areas elect democrats!” Yeah, but today’s Democrats are basically Communists, so . . .
ANOTHER UPDATE (ALSO FROM GLENN): From my former State Senator Stacy Campfield: “Republicans can’t be surprised that they aren’t winning races in places that they are also leaving in droves.”